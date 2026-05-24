53 yıllık gurur: Eti Alüminyum sadece fabrika değil, bir şehrin hafızasıdır

Bazı kurumlar vardır… Sadece üretim yapmaz.

“Şehir büyütür…

Hayat değiştirir…

Nesiller yetiştirir…”

İşte Eti Alüminyum A.Ş. tam da böyle bir kurumdur.

1973 yılında başlayan yolculuk… 2026 itibarıyla tam 53 yıllık dev bir tecrübeye dönüştü.

Kolay değil… Yarım asrı aşan bir üretim hikâyesinden bahsediyoruz.

Bugün Seydişehir denince akla gelen en önemli değerlerden biri şüphesiz Eti Alüminyum’dur.

Çünkü bu tesis sadece alüminyum üretmedi.

“Emek üretti…

İstihdam üretti…

Umut üretti…”

Binlerce insan bu fabrikanın kapısından ekmek kazandı. Nice aileler burada büyüdü.

Nice çocuklar burada çalışan anne ve babalarının alın teriyle okudu, meslek sahibi oldu.

Bir şehrin kaderine dokunmak tam olarak budur. Burada özellikle bir gerçeğin de altını çizmek gerekiyor.

Cengiz Holding bünyesine geçtikten sonra yapılan yatırımlar, modernizasyon çalışmaları ve üretim vizyonu, Eti Alüminyum’un büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.

Elbette sanayi tesislerini ayakta tutmak kolay değildir.

“Dünya değişiyor…

Ekonomik dengeler değişiyor…

Enerji maliyetleri artıyor…

Rekabet her geçen gün daha sert hale geliyor.”

İşte böylesine zor bir dönemde üretimi sürdürmek, yatırımı devam ettirmek ve istihdamı korumak önemli bir başarıdır.

Bu noktada Cengiz ailesinin sanayiye bakış açısını da görmezden gelmek haksızlık olur.

Çünkü mesele sadece ticaret yapmak değil; üretim kültürünü devam ettirebilmek meselesidir.

Bugün Eti Alüminyum’un geldiği noktada teknoloji yatırımları, üretim kapasitesi ve ihracat gücü dikkat çekiyorsa, burada ortaya konulan yönetim anlayışının payı büyüktür.

Şunu açık söyleyelim: Bir fabrikanın bacasını tüttürmek kadar, onu geleceğe taşımak da önemlidir.

Eti Alüminyum yıllardır bunu başarıyor.

Üstelik sadece ekonomik katkı da sunmuyor. Şehrin sosyal yapısına, istihdamına ve ticari hayatına da doğrudan etki ediyor.

Çünkü büyük sanayi kuruluşları sadece kendi çalışanlarını değil; esnafı, nakliyeciyi, yan sanayiyi ve bölge ekonomisini de ayakta tutar.

Bugün artık dünya üretmeyeni değil, üreteni konuşuyor. Üretimin olmadığı yerde kalkınma olmaz.

Sanayinin olmadığı yerde güçlü ekonomi kurulmaz.

Eti Alüminyum da 53 yıldır bu ülkenin sanayi damarlarından biri olmayı sürdürüyor.

53 yıl sıradan bir rakam değildir. 53 yıl; emeğin, sabrın, yatırımın ve kararlılığın adıdır.

İnanıyorum… Bu köklü kuruluş CENGİZ HOLDİNG bünyesinde aynı azim ve üretim kararlılığıyla uzun yıllar daha ülkemize katkı sunmaya devam edecek.

Çünkü durmak yok…

Üretmeye devam.