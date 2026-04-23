Yasin Kol, 4. kez derbi yönetecek

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında düdük çalacak olan Yasin Kol, bu sezon 4. derbisine çıkacak. Yasin Kol, toplamda ise altıncı kez derbiyi yönetecek

Yasin Kol, 4. kez derbi yönetecek
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçında düdük çalacak olan Yasin Kol, bu sezon 4. derbisine çıkacak. Kol; Galatasaray-Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarında da görev almıştı. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

Bu sezonki dördüncü derbisini yönetecek

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda ligdeki 4. derbisine çıkacak. 38 yaşındaki hakem, 8. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş (1-1), 14. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray (1-1) ve 28. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş (1-0) karşılaşmalarında da görev almıştı. Yasin Kol, son 2 sezonda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlara 6. kez atandı. Üst Klasman Hakemi, bu sezon yönettiği 3 derbi hariç geçtiğimiz sezon Beşiktaş-Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe-Beşiktaş (1-0) mücadelelerinde de sahadaydı.

