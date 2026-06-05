Voleybolda 3+3 kuralı yürürlükte

Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde '3+3 yabancı oyuncu kuralı' yürürlüğe girdi

Voleybolda 3+3 kuralı yürürlükte
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler, 2026-2027 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Sultanlar ve Efeler voleybol liglerinde "3+3 yabancı oyuncu kuralı" yürürlüğe girdi. Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir" denildi. Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.

Haber Merkezi

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