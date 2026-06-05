Sivasspor'da ayrılık

Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Sivasspor'da ayrılık
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile teknik direktör İsmet Taşdemir, arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, Ankaragücü, Başkent Şafakspor FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Arca Çorum FK, Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK takımlarını çalıştıran İsmet Taşdemir, 10 Şubat'ta da Sivasspor ile 1.5 yılık sözleşme imzalamıştı. 

Haber Merkezi

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