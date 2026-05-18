Üzümlüspor finali kazandı, BAL'a bir adım daha yaklaştı

Süper Grup Futbol Ligi’nde play-off maçları tamamlandı. Final mücadelesinde Ömeranlıspor’u penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup eden Üzümlüspor, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme adına ya 1922 Akşehirspor’un 3. Lig’e çıkmasını bekleyecek, ya da Akşehir’in 3. Lig’e çıkamaması halinde Kulu Belediyespor ile baraj maçı oynayacak. Selçuklu Belediye Sentetik Sahada oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Üzümlüspor, rakibini 4-3 yendi ve BAL Ligi’ne yükselme adına baraj maçı oynama hakkını elde etti. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Konya Amatör Küme Süper Grup Play-Off müsabakalarında gülen taraf Tormet Beyşehir Üzümlüspor oldu. Selçuklu Sentetik Sahada karşı karşıya gelen Tormet Beyşehir Üzümlüspor ile Fuzul Ömeranlıspor arasındaki, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta, penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Beyşehir temsilcisi Tormet Üzümlüspor; 1922 Akşehirspor 3. Lig'e yükselirse direkt BAL’a yükselecek, çıkamadığı takdirde ise Kulu Belediyespor ile TFF BAL baraj maçı oynayacak. Centilmence mücadele eden her iki kulübümüze de teşekkür eder, Tormet Beyşehir Üzümlüspor’u kutlarız”.