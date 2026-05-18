Selçuklu, 5 farklı branşta madalyaları topladı

Judoda üç sporcu Türkiye ikincisi olarak Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı; bisiklet ve sutopu takımları da şampiyonluk ve kürsü dereceleri elde etti

Selçuklu Belediyespor Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu masa tenisi, judo, kick boks, bisiklet ve sutopu olmak üzere 5 farklı branşta önemli dereceler elde etti.

Selçuklu Belediyespor Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu mücadele ettiği 5 farklı branşta elde ettiği önemli derecelerle hem Konya’yı hem de ülkemizi gururlandırdı. Masa tenisinden judoya, kick bokstan bisiklete ve sutopuna kadar birçok branşta kürsüye çıkan sporcular, kulübün altyapı ve spor vizyonunun başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Kuzey Gündoğdu’dan gümüş madalya

Özbekistan’da düzenlenen WTT Youth Contender Turnuvası’nda Karışık Çiftler U15 kategorisinde mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı Milli Sporcusu Kuzey Gündoğdu ve partneri Ayten Ceren Kahraman, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Başarılı sporcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bireysel kategoride mücadele edemeden turnuvayı tamamladı.

Judocular Balkan Şampiyonası biletini aldı

Karaman’da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyesporlu sporcular önemli dereceler elde etti. 38 kiloda Muhammet Güler, 42 kiloda Ömer Furkan Yağcılar ve 73 kiloda Şükrü Malik Çiltepe Türkiye ikincisi oldu. Sporcular, elde ettikleri başarılarla haziran ayında Kuzey Makedonya’da düzenlenecek Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Kick boksta Dünya Kupası gururu

Antalya’da düzenlenen Turkish Open Dünya Kupası’nda mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, kazandığı derecelerle büyük başarı elde etti. Çetin Karapınar 71 kiloda, Mina Köroğlu ise 70 kiloda Dünya Kupası şampiyonu olurken; Kübra İnceli 65 kiloda ve Mertcan Akarsu 86 kiloda ikinci oldu. Saliha Köroğlu 48 kiloda, Çiğdem Özcan ise 65 kiloda üçüncülük elde ederek organizasyonu madalyalarla tamamladı.

Bisiklet takımı Türkiye Kupası’na damga vurdu

Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Bisikleti Yarışları’nda mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımı, hem bireysel hem takım klasmanında önemli başarılar elde etti. U17 Erkekler Kriteryum Yarışı’nda Mehmet Efe Kayan birinci, Bahri Erdem Karataş ikinci olurken; U15 Erkekler Kriteryum Yarışı’nda Hüseyin Emir Solmaz üçüncü oldu. Takım klasmanında ise U15 Erkekler kategorisinde ikinci, U17 Erkekler kategorisinde üçüncülük dereceleri elde edildi.

Sutopunda namağlup şampiyonluk

İzmir’de düzenlenen U13 Erkekler 4x4 Sutopu Müsabakaları’nda mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı, turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. Yarı finalde Ege 45 Sutopu Takımı’nı mağlup eden takımımız, final karşılaşmasında Bodrum Yarımada Sutopu Takımı’nı yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Başkan Pekyatırmacı’dan tebrik

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu elde edilen başarılarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Selçuklu Belediyespor Kulübümüz bünyesinde yetişen sporcularımızın farklı branşlarda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın azmi, disiplinli çalışmaları ve antrenörlerimizin özverisi sayesinde kulübümüz her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyor. Şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve teknik ekiplerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.