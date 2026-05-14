Uzmanlardan çiftçilere uyarı! Takip edin

Konya İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlükleri kent genelinde tarım alanlarında inceleme ve çiftçi ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Beyşehir İlçe Tarım Müdürü Hüseyin Özver, ilçede ekili alanları inceledi. Müdür Özver üreticilerle de bir araya gelerek onlara bilgiler verdi.

Konu hakkında yapılan paylaşımda, “Beyşehir İlçe Müdürümüz Hüseyin Özver ve teknik personelimizce üretici ziyaretleri ve tarımsal alanlarda incelemeler devam etmektedir. Müdürlüğümüz ziraat mühendisleri tarafından tüm mahallelerimiz ziyaret edilerek hububat alanlarında çıkış, gelişim, hastalık ve zararlı kontrolleri yapılmaktadır.

Tespit edilen problemlerle ilgili üreticilerimiz bilgilendirilmekte, ekimden hasata kadar tarımsal alanlarımız titizlikle takip edilmektedir. Tarımsal üretim alanlarınızda karşılaştığınız problemlerle ilgili ilçe müdürlüğümüzden teknik destek alabileceğinizi hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz.”ifadelerine yer verildi.

