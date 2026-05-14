Konya'da 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' konuşuldu

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Haydar Sur’un katılımlarıyla “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlıklı Yaşam Planı Programı” konulu toplantı Meram Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, hizmet başkan ve yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, başhekimler, hastane müdürleri ile birlikte sağlıklı hayat merkezleri sorumlu hekimler katıldı.

Toplantıda; Türkiye’de sağlık politikalarında yaşanan dönüşüm süreci, Sağlıklı Yaşam Planı’nın temel yaklaşımı, hedefleri ve uygulama bileşenleri ele alındı. Ayrıca sağlığın sosyal belirleyicileri, proaktif ve koruyucu sağlık modeline geçiş, çok paydaşlı yönetişim anlayışı, sağlıklı yaşamı destekleyen çevresel koşullar, yaşlanan nüfus yapısı, giyilebilir sağlık teknolojileri, tele-sağlık uygulamaları, yapay zekâ tabanlı erken uyarı sistemleri ve mobil sağlık çözümleri gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum genelinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine de dikkat çekilirken; sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir, erişilebilir ve bütüncül bir yaklaşımın gerekliliği vurgulandı.