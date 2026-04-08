Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Konya mesajı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Konya Şubesi ve Dünya Görmeyenler Derneğine de ziyarette bulunan Özdağ, dernek üyeleriyle görüştü. Görüşmenin ardından partisinin yeni İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ümit Özdağ, Konya'nın Türk sanayisi ve tarımında önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Üreticilerle görüşmek ve sorunlarına kulak vermek için Konya Tarım Fuarı'na ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Özdağ, şunları kaydetti:

"Konya'da yapılan fuar, tarım araçları konusunda büyük fuarlardan. İç Anadolu çiftçisinin önemli temsilcilerini bir arada bulma imkanı buluyoruz. Onlardan tarımın, çiftçinin, üreticinin sorunları konusunda kapsamlı bilgi alma imkanımız oluyor. Bugün ve yarın Konya'da temaslarımızı sürdüreceğiz."

Açılışın ardından partililerle görüşen Özdağ, kentin durumu hakkında bilgi aldı, partisinin proje ve hedeflerini anlattı.