'Türkiye'nin En İyi Muhafazakâr Aile Oteli'

Türkiye’nin öncü muhafazakâr konaklama markalarından Bera Alanya Otel, 2025 yılında yakaladığı başarılı performansın ardından 2026 yılına da güçlü bir giriş yaptı. 20. yılını kutladığı bu özel dönemde; küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen, özellikle iç pazardaki güçlü konumuyla dikkat çeken otel, satışlarını geçen yılın üzerine taşıyarak yükseliş trendini sürdürüyor.



“Bu Başarı Bir Ekibin ve Güvenin Sonucudur”

Bera Alanya Otel Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2025 yılında yakaladığımız başarıyı 2026 yılına daha da güçlenerek taşıyoruz. 20. yılımızı kutladığımız bu özel dönemde, iç pazardaki güçlü bağımız ve misafirlerimizin bize duyduğu güven en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve aldığımız ödül, doğru yolda ilerlediğimizin en önemli göstergesidir.

Bu başarı; güçlü ekibimizin, vizyoner yönetimimizin ve bizi tercih eden değerli misafirlerimizin ortak eseridir.” Misafir memnuniyetini her zaman öncelik olarak belirlediklerini ifade eden Cengiz; “Bera Alanya Otel, 2026 sezonu öncesinde yaklaşık 2 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirerek hizmet kalitesini her geçen yıl daha da ileri taşımaktadır. Yapılan yatırımlar; müşteri güvenliğini perçinlerken, konfor, deneyim ve hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.”



‘Ferah Feza Tatil’ Anlayışı ile Ailelere Özel Deneyim

2026 sezonuna dinamik bir başlangıç yapan Bera Alanya Otel, iç pazardaki marka bilinirliği ve misafir sadakati sayesinde doluluk ve satış performansında istikrarlı bir artış ivmesi yakalamıştır. Aile odaklı hizmet anlayışı ve güven veren konseptiyle, özellikle yerli misafirler için tercih edilen destinasyonlardan biri olmayı sürdürmektedir. Bera markası, ailelerin huzur ve konfor içinde tatil yapabilmesini sağlayan ‘ferah ve huzurlu tatil’ anlayışını daha da ileriye taşıyarak, misafirlerine güvenli ve ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunmaya devam ediyor. Kadınlara özel alanlar, aile mahremiyetine duyarlı hizmet yaklaşımı ve yılların getirdiği tecrübe, markanın en önemli farklılaştırıcı unsurları arasında yer almaya devam ediyor.

