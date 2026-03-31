NEÜ ve Taşkent'ten akademik güç birliği

Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kahramon Sabirov ve beraberindeki heyet, Necmettin Erbakan Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi. NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, iki kurum arasında eğitim, araştırma ve yönetim alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması yapıldı.

Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda her iki üniversitenin tanıtım filmleri izlenerek sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca iş birliği faaliyetleri ve potansiyel imkanlar değerlendirildi; öğrenci ve personel değişimi, ortak bilimsel yayınlar hazırlanması, ortak diploma programlarının düzenlenmesi ve diğer muhtemel iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Programda Akademik İş Birliği Protokolüne Taşkent Beşeri Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kahramon Sabirov ve NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu attı.