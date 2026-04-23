Türkiye'nin 'En hızlısı' Konya'dan!

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu İsmail Berke Şimşir, Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı Yarışmasında, 60 metreyi 8.24'lük derecesiyle tamamladı ve Türkiye'nin en hızlısı oldu

Hüseyin TurgutEditör
Türkiye’nin ‘en Hızlısı’ Konya’dan çıktı. Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu İsmail Berke Şimşir, Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı Yarışmasında, 60 metreyi 8.24’lük derecesiyle tamamladı ve Türkiye’nin en hızlısı oldu. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye’nin “En Hızlısı” Bizden! 21 Nisan’da İstanbul’da düzenlenen Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı Yarışmasında ter döken sporcumuz İsmail Berke Şimşir, 60 metreyi 8.24’lük derecesiyle tamamlayarak Türkiye’nin en hızlısı oldu. Yarışma rekorunu kıl payı kaçıran sporcumuzu gösterdiği üstün performanstan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

