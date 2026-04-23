Fenerbahçe, Galatasaray'ın sahasında kaybetmiyor!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçında sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez kazanırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Fenerbahçe'nin, RAMS Park'ta oynanan son 10 maçta üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı. Kanarya, 1 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda oynadığı son 2 lig maçında da kalesinde gol görmedi.