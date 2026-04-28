Türkiye Kupası'nı istiyoruz

İlhan hoca takıma enerji kattı

Tümosan Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi ve Türkiye Kupası’yla ilgili konuşarak, “Türkiye Kupası’na talibiz, kazanmayı biz de çok istiyoruz” dedi. Takımdaki çıkışa dikkat çeken Yönet şöyle konuştu, “Trabzonspor karşısında iyi futbol oynadık. Galibiyetin en önemli anahtarı saha içindeki mücadele ve takım ruhu oldu. İlhan Palut hocanın takıma kattığı enerjiyle birlikte oyuncuların performansı yükseldi. Uğurcan Yazğılı’nın farklı bölgelerde iyi performans sergiliyor. Berkant ise bu maçta yıldızlaşan isim oldu. Giren çıkan herkes, teknik kadro ve taraftar tek yürek oldu. Gerçekten takım olduk”.

Taraftara övgü ve teşekkür

Konyaspor taraftarının desteğine de değinen Cengiz Yönet, tribünlerde oluşan saygılı atmosferin Türk futbolu adına örnek olduğunu söyleyerek, “Konya bir huzur şehri. Küfürsüz, saygılı bir futbol ortamı oluşturmak çok değerli. Türkiye Futbol Federasyonu’nun üzerinde durduğu futbola aşığız, küfre karşıyız duruşunu sergilemek önemli” dedi.

Beşiktaş da istiyor ama bizde kupayı istiyoruz

Son haftalarda yakalanan form grafiğinin tesadüf olmadığını vurgulayan Cengiz Yönet, devre arasında yapılan transferlerin ve geniş kadro yapısının başarıdaki payına dikkat çekti. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasındaki uyumun sürdürülebilir başarı için temel unsur olduğunu belirten Yönet, “Günü birlik değil, sürdürebilir başarılar istiyoruz. Gelecek anlamda daha iyi bir Konyaspor izlettireceğiz ve daha çok başarılı olacağız” dedi. Kupaya da değinen Yönet, “Beşiktaş kupayı çok istiyor olabilir ama biz daha fazla istiyoruz. Kupayı alırsak bunun sürpriz olmadığını ilk turdan beri söylüyoruz” ifadelerine yer verdi.