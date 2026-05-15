Türkiye Kupası bilet fiyatları açıklandı! Konya, Antalya'ya akacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maç için bugün iki kulüp yetkililerin katılımıyla tribün kuraları çekildi. Çekilen kura sonucunda Konyaspor'a Batı ve Kuzey kale arkası düştü. Trabzonspor ise Doğu ile Güney kale arkasında yer alacak. Bilet fiyatları ise Doğu ve Batı tribün için 2 bin TL, kale arkaları için ise 1000 TL olarak açıklandı. Bilet satışlarının kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.