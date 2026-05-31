Türkiye ile Kuzey Makedonya 9. sınavda

Türkiye ile Kuzey Makedonya, yarınki hazırlık maçıyla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek
Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. İki ülke A milli futbol takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada, 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini kazanan Türkiye, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Makedonya'ya 8 maçta 14 gol atan milliler, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Son maç 9 sene önce
A Milli Takım, rakibiyle deplasmandaki 4 maçtan 3'ünü kazanırken kalesinde gördüğü 2 gole, 6 golle karşılık verdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'de oynanan 3 maçta ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. İki takım arasındaki son karşılaşma 9 sene önce oynandı. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki milli takımın Üsküp'teki hazırlık maçı, golsüz eşitlikle sona erdi.