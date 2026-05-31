A Milliler'in Brezilya kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Brezilya etabındaki kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edeceği oyuncular, organizasyon için hazırlıklarını tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan VNL'de 1. etabı 3-8 Haziran'da Brezilya'da (Brasilia) oynarken 2. etap maçları Ankara'nın ev sahipliğinde, Ankara Spor Salonu'nda 17-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

A Milliler'in Brezilya kadrosu açıklandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kadınlar 2026 VNL'nin 3. etap maçları 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya'da (Kansai) oynanacak. Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao kentinde düzenlenecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de üçüncülük, 2023'te ise şampiyonluk elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan
Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık
Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da Beyşehir'in saklı cenneti
Konya’da Beyşehir’in saklı cenneti
Tatil sonrası sendromuna karşı Konya'da uzmanından tavsiye
Tatil sonrası sendromuna karşı Konya'da uzmanından tavsiye
Konya'da keşfedilen 4 yeni tür literatüre geçti
Konya'da keşfedilen 4 yeni tür literatüre geçti
Konya'da özel bireyler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor
Konya'da özel bireyler aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor
Konyalılar bayramda şelaleye akın etti
Konyalılar bayramda şelaleye akın etti
Konya Selçuklu'da seçim heyecanı
Konya Selçuklu’da seçim heyecanı