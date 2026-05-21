  • Haberler
  • Spor
  • Türkiye Golbol Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşandı

Türkiye Golbol Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşandı

Konya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası sona erdi

Türkiye Golbol Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşandı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda Anadolu Kartalları Spor Kulübü hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon oldu.
  • Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada 8 kadın ve 12 erkek takımı mücadele etti.
  • Kulüp Başkanı Kudret Şen, sporcuların azmiyle gurur duyduğunu ve daha fazla görme engelli gencin sporla buluşmasını temenni etti.

Konya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 8 kadın, 12 erkek takımı mücadele etti. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda, milli takım seçmelerinin de yapıldığı müsabakalarda Konya'yı temsil eden Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Golbol Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşandı

Tarihi yeniden yazalım! Konyaspor 2. kupanın peşinde
Bu Habere de Bak
Tarihi yeniden yazalım! Konyaspor 2. kupanın peşinde

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da organizasyonu yerinden takip etti. Kulüp Başkanı Kudret Şen, kupa törenin ardından, emeği geçenlere teşekkür ederek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Sahada gösterilen mücadele, disiplin, inanç ve takım ruhunun kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Şen şöyle konuştu.

“Sporcularımız yalnızca kazandıkları kupalarla değil azimleri, karakterleri ve örnek duruşlarıyla da büyük bir başarıya imza atmıştır. Gençlerimizin sahadaki azmi, mücadelesi ve inancı bizlere umut verdi. Daha fazla görme engelli gencimizin sporla tanışmasını, spor sayesinde hayatlarında yeni bir kariyer, yeni bir heyecan ve yeni bir ışık bulmalarını temenni ediyoruz”. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'nın da yer aldığı operasyonda 19 milyarlık ağ çökertildi
Konya’nın da yer aldığı operasyonda 19 milyarlık ağ çökertildi
Konya dahil 7 ilde milyarlık vurgun iddiası
Konya dahil 7 ilde milyarlık vurgun iddiası
Konyalı genç komutanın ardından yürek burkan detay
Konyalı genç komutanın ardından yürek burkan detay
KOMEK yaz dönemi başvuruları açıldı! İşte kayıt tarihleri
KOMEK yaz dönemi başvuruları açıldı! İşte kayıt tarihleri
Konya'da yaşam ve ölümü bir araya getiren vadi
Konya'da yaşam ve ölümü bir araya getiren vadi
Tarihi yeniden yazalım! Konyaspor 2. kupanın peşinde
Tarihi yeniden yazalım! Konyaspor 2. kupanın peşinde