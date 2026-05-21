Türkiye Golbol Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşandı

Konya'da düzenlenen Yeşilay Gençler Türkiye Golbol Şampiyonası'nda Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 8 kadın, 12 erkek takımı mücadele etti. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda, milli takım seçmelerinin de yapıldığı müsabakalarda Konya'yı temsil eden Anadolu Kartalları Görme Engelliler Spor Kulübü, hem kadınlar hem de erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da organizasyonu yerinden takip etti. Kulüp Başkanı Kudret Şen, kupa törenin ardından, emeği geçenlere teşekkür ederek, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Sahada gösterilen mücadele, disiplin, inanç ve takım ruhunun kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Şen şöyle konuştu.