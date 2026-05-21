Tarihi yeniden yazalım! Konyaspor 2. kupanın peşinde

64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Finalde İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılığını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe, yedek yardımcı hakemi ise Gökhan Barcın olacak. Konyaspor dün öğleden sonra coşkulu bir uğurlama töreniyle Antalya’ya giderken, bugün yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak. Tüm camia kupada zafer için kenetlendi. 2017 yılında ilk kez Türkiye Kupası’nı kazanan Konyaspor, yarınki maçtan da istediği sonucu alarak, ikinci kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

İki takım finalde ilk kez karşılaşacak

Konyaspor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası tarihinde finalde ilk kez kozlarını paylaşacak. İki takım kupada daha önce ise 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 2, yeşil-beyazlılar da 1 kez kazandı. 3 maç ise berabere sona erdi. Türkiye Kupası tarihinde Trabzonspor, bugüne kadar 9 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, bu kupayı Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok kazanan üçüncü takım olarak yer alıyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Konyaspor 2. kez finalde ter dökecek

Bu sezon Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da eleyen Konyaspor, tarihinde 2. kez kupada final oynayacak. Yeşil-beyazlılar, ilk ve tek Türkiye Kupası'nı 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i 4-1 geçerek aldı. Türkiye Kupası tarihinde 19 kez ile en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe de 7 defa kupa şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Kocaelispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Altay ve Göztepe 2’şer, Akhisarspor, Konyaspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Bursaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor da 1'er kupası kazanma başarısı gösterdi.