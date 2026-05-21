Fenerbahçe'de hedef: 3. Euroleague şampiyonluğu

Euroleague Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Beko, üst üste 2, toplamda da 3. şampiyonluk için parkeye çıkacak. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek Euroleague Final Four'da yer alacak. Sarı-lacivertliler, 2017 ve 2025 yıllarında kazandığı kupayı tekrar müzesine götürmek için mücadele edecek. Kanarya yarın TSİ 18.00'de Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak.

Play-off'ta Zalgiris'i 3-1'le geçti

Play-off serisinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile eşleşen Fenerbahçe, ilk iki maçı evinde oynadı. Bu turda 89-78 ve 86-74'lük skorlarla seriyi 2-0'a getirerek deplasmana giden Jasikevicius'un öğrencileri, 3. müsabakayı 81-78 kaybetti. Fenerbahçe, yine rakibinin sahasında oynanan serinin 4. karşılaşmasını 94-90 kazandı ve Final Four biletini aldı. Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 8. kez bu organizasyonda boy gösterecek. 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda sahne alan Kanarya, daha sonra ise 2024 Berlin, 2025'te Abu Dabi'deki Final Four'da da mücadele etti. Sarı-lacivertliler, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde kupayı kazanırken, geçtiğimiz yıl da ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, Final Four'a en çok katılım sağlayan Türk takımı olma ünvanını da taşıyor.

Jasikevicius 7. kez yer alacak

Aralık 2023'te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertlileri üst üste 3 sezonda Final Four'a taşıdı. Jasikevicius, Kanarya ile 2024 yılında yarı finalde Panathinaikos'a kaybederken, geçtiğimiz sezon ise şampiyonluk yaşadı. Sporculuk kariyerinde birçok başarıya sahip olan Litvanyalı başantenör, antrenörlük kariyerinde de 7. kez Final Four'da mücadele edecek. Barcelona ile birer kez ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük yaşayan Jasikevicius, bir kez de Zalgiris Kaunas takımıyla turnuvayı üçüncü tamamladı. Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague'de bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 19'unda sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Yunan takımı da 19 defa kazandı. İki takım arasında normal sezonda oynanan müsabakalarda taraflar 1'er galibiyet elde etti. İki ekip Final Four'da ise bugüne kadar 2 kez rakip oldu. 2017'de İstanbul'un ev sahipliğindeki finalde Fenerbahçe, Olympiakos'u geçerek ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. 2024 yılında ise üçüncülük maçında Yunan ekibi kazandı.