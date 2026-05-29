Türk öğrencilerin projesi uluslararası bilim yarışmasında ödül aldı

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin başarısına ilişkin bilgi verdi.

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerin yine göğüslerini kabarttığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden 4 proje Büyük Ödül'e, 2 proje İkincilik Ödülü'ne, 2 proje Dördüncülük Ödülü'ne ve 1 proje Özel Ödül'e layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum."