Trump ve Şi, İran'ın asla nükleer silahı olmaması üzerinde anlaştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması' konusunda mutabık kaldığını duyurdu.
Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, görüşmenin iyi geçtiği belirtilerek, liderlerin, Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.
Görüşmenin bir bölümüne ABD merkezli büyük şirketlerden yöneticilerin katıldığı vurgulanan açıklamada, tarafların, ABD'li işletmelerin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin'in Amerikan sanayisine yapacağı yatırımları artırmayı görüştüğü kaydedildi. Açıklamada, ‘Çin'in ABD'den tarım ürünü alımlarını artırma’ konusunun görüşüldüğü de aktarıldı.