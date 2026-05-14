  • Haberler
  • Dünya
  • Trump ve Şi, İran'ın asla nükleer silahı olmaması üzerinde anlaştı

Trump ve Şi, İran'ın asla nükleer silahı olmaması üzerinde anlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 'İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması' konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Trump ve Şi, İran'ın asla nükleer silahı olmaması üzerinde anlaştı
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Beyaz Saray'ın sanal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in başkenti Pekin'de mevkidaşı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, görüşmenin iyi geçtiği belirtilerek, liderlerin, Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Görüşmenin bir bölümüne ABD merkezli büyük şirketlerden yöneticilerin katıldığı vurgulanan açıklamada, tarafların, ABD'li işletmelerin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin'in Amerikan sanayisine yapacağı yatırımları artırmayı görüştüğü kaydedildi. Açıklamada, ‘Çin'in ABD'den tarım ürünü alımlarını artırma’ konusunun görüşüldüğü de aktarıldı.

AA

Bakmadan Geçme

Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı