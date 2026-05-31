TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı oyuncu kuralının 10+4 olarak uygulanacağını söyledi. Hacıosmanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar. Eskiden özellikle dört büyükler ile iyi geçineyim, bir daha fazla oturayım derdine düşmüştü TFF başkanları. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var! Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz. Herkesi memnun etme derdimiz yok”.

“Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar. Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık. 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? Gençlere şans verseniz... Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor? Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı”.