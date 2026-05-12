TFF Başkanı: Bahis soruşturması sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini ve kulüp yöneticilerine ilişkin çalışmanın gelecek hafta kendilerine ulaşmasını beklediklerini söyledi. AA’ya konuk olan Hacıosmanoğlu, “Bahis konusu farklı bir konu. Yapılması gerekiyordu. Futbolun temiz olması gerekiyor. Çocuklarımıza borcumuz var. Bu tip makamlarda fazla uzun süre oturmayabilirsiniz, ömrünüz kısa olabilir. Ama ben hep şuna dikkat ettim, yarınla ilgili hesabı biz yapamıyoruz. Adam gibi görevinizi yapabiliyor muyuz, biz onun peşindeyiz. Biliyorsunuz Ankara'da Nazilli maçı olmuştu. Beraberlik iki takımın da işine yarıyordu. Futbolcu gol atmaya gitmemiş, orta sahada kalmış buna bir şey diyemeyebilirsiniz. Ama sonra iki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynayınca biz de bir bakalım dedik. Bakanlığa yazdık ve operasyona başladık. Bu işi sulandırmak isteyenler farklı yerlere çekebiliyor" ifadelerini kullandı.

Operasyonu kendi başlarına isim belirleyip yapmadıklarının altını çizen Hacıosmanoğlu şöyle konuştu, “Bakanlığa başvuruyoruz, onlar Spor Toto üzerinden datayı bize gönderiyor. Yine bu işi sulandırmak isteyenler var. Biz öyle bir sistem yaptık ki 3 kişiye zimmetledim bu işi. Hukuktan sorumlu yönetici bile PFDK'ye sevk edilmeden 1 gün önce öğrenebiliyor. Herhalde önümüzdeki hafta yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Kriterlerimiz belli zaten. Eyüpspor başkanı konusunda farklı bir durum var. Akın Gürlek Bakanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Başsavcısı olduğu dönemde yoğun çalışıyordu. İlk geldiğinde ben kendisine 'Bizi kontrol edin.' demiştim. Biz sportif alana bakıyoruz, elimizde olan verileri kendilerine veriyoruz. Bir de onlar işin illegal kısmına bakıyor. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. İllegal yönden baktıklarında sportif yargının dışında TCK'ye göre suç teşkil edenlere operasyon yapıyorlar”

Bahis operasyonunda sırada kulüp yöneticilerinin olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Son 5 yılda görev yapan 7 binin üzerinde yönetici var. Liste bize geldikten sonra açıklanması 1,5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta 'Üzerine gidemiyor.' diye yorum yapanlar da var. Ama bu bir süreç. Ben çağrı yaptım, 'Biz kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz, kulüplerimiz de kendi kapısının önünü temizlesin.' demiştim. En geç 1 hafta 10 güne kadar listelerimiz gelir. Ondan sonra arkadaşlarımız çalışmaya başlayacak" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin TFF Tahkim Kurulunun adil olmadığıyla ilgili aldığı karara ilişkin görüşünü bildiren İbrahim Hacıosmanoğlu, kurulun daha önce seçimle geldiğini ancak bu uygulamanın şu anda olmadığını hatırlattı. Bu konuyla ilgili hazırlık yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Tahkim Kurulunun seçimle gelmesi, mali genel kurulda gündeme gelecek. Mali genel kurul, 7-8 Haziran'da yapılacak. Anayasa Mahkemesinin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa, bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA'ya bağlı. Diğer federasyonlar gibi kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz” dedi.