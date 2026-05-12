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Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Mayıs Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 12 Mayıs Salı günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Mayıs Salı günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:
 

  1. NUR ONUR
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  2. HATİCEİ KÜBRA BUĞDAYCI
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  3. ŞABAN ŞEN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  4. HİKMET RENGİBEYAZ
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  5. MUHAMMET EREN YAYICI
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  6. SULTAN AYDEMİR
    YAĞBASAN MEZARLIĞI
     
  7. FATMA ŞERİFE İNANIR
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  8. HAYRİYE ÇİÇEK
    YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
     
  9. ARZİ ŞİŞMANOĞLU
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  10. HAFİZA DURSUN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  11. EYLİN EL ŞABAN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  12. MUSTAFA YILDIZ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  13. İBRAHİM OLGAÇ
    SİLLE MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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