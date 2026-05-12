Konya'da bugün kimler vefat etti? 12 Mayıs Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 12 Mayıs Salı günü 13 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- NUR ONUR
ÜÇLER MEZARLIĞI
- HATİCEİ KÜBRA BUĞDAYCI
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ŞABAN ŞEN
YAZIR MEZARLIĞI
- HİKMET RENGİBEYAZ
MUSALLA MEZARLIĞI
- MUHAMMET EREN YAYICI
ARAPLAR MEZARLIĞI
- SULTAN AYDEMİR
YAĞBASAN MEZARLIĞI
- FATMA ŞERİFE İNANIR
MUSALLA MEZARLIĞI
- HAYRİYE ÇİÇEK
YAYLAPINAR ELVAN MEZARLIĞI
- ARZİ ŞİŞMANOĞLU
ARAPLAR MEZARLIĞI
- HAFİZA DURSUN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- EYLİN EL ŞABAN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- MUSTAFA YILDIZ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- İBRAHİM OLGAÇ
SİLLE MEZARLIĞI