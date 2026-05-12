Süper Lig'de 2026-27 takvimi netleşti! Hafta içi mesaisi var

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni sezon heyecanı 14 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. TFF’den yapılan açıklamada, 1. Lig’de bazı haftaların hafta içinde oynanacağı ifade edildi. TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle.

“TFF Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek”.

“Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak”.