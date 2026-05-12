Teknoloji rüzgarı Selçuklu'da esecek

Festivalde 16 farklı kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL ödül dağıtılacak; 587 takım ve 1761 öğrenci 7 kategoride yarışacak.

Programın açılışında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’nın gençlik ve teknoloji vizyonuna dikkat çekerek, festivalin artık yarışmaların ötesine geçen büyük bir organizasyona dönüştüğünü vurguladı. “Konya olarak gençlik adına çok önemli bir gururu hep birlikte yaşıyoruz.” Diyen Pekyatırmacı, “Kadim medeniyetimizin merkezi olan Konya’mızın, 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesi bizler için çok büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur.

Bu unvan, Konya’nın gençliğe verdiği değerin ve eğitimden bilime, kültürden teknolojiye uzanan vizyonunun en önemli göstergelerinden biridir. Selçuklu Belediyemiz, KOP Bölge Kalkınma İdaremiz, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İnnopark paydaşlığında başlattığımız Teknosel yolculuğu bu vizyonun önemli bir parçasıdır. 3 yıl önce büyük bir heyecan ve güçlü bir hedefle çıktığımız bu yol, her yıl biraz daha büyüyen ve gençlerimizin enerjisiyle anlam kazanan bir hikâyeye dönüştü”ifadelerini kullandı.

BİR YARIŞMADAN ÇOK ÖTESİ

Pekyatırmacı, bugün gelinen noktada Teknosel’in bir yarışmanın ötesine geçtiğini vurgulayarak, “Biz her zaman şuna inandık; gelecek tüketen değil, üreten nesillerin omuzlarında yükselecek. Teknoloji geliştirilmesi, yön verilmesi ve yeniden tanımlanması gereken büyük bir güçtür. Buradaki gençlere baktığımda yarının mühendislerini, bilim insanlarını, yazılımcılarını, girişimcilerini ve dünyaya yön verecek liderlerini görüyorum.

Her birinin zihninde filizlenen fikirler bugün küçük bir proje olabilir ama yarın milyonların hayatını değiştirecek büyük projelere dönüşecektir. Teknosel; düşünmek, üretmek, hata yapmak, yeniden denemek ve inanarak her şeyin başarılabileceğini göstermek için var. Buradaki her bir gencimize yürekten inanıyorum.

Ortaya koydukları fikirler yarın sadece Konya’ya değil, ülkemize ve dünyaya değer katacaktır”dedi. Festival kapsamında düzenlenecek yarışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, “Ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 587 takım ve 1761 katılımcı 7 farklı kategoride mücadele edecek.

Yarışmalar devam ederken ışık ve bilim gösterileri gibi sahne etkinliklerimiz de olacak”ifadelerini kullandı. Pekyatırmacı, festival kapsamında Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yapay zekâ destekli kısa film yarışması da düzenleneceğini belirterek, “Gazze temalı kısa film yarışmamızda lise ve üniversite düzeyinde finale kalan filmler değerlendirilecek” dedi. Başkan Pekyatırmacı konuşmasının sonunda, “Burada rakamların ötesinde binlerce hayal, binlerce emek ve sayısız umut var.

Her takımın arkasında gecesini gündüzüne katan gençlerimiz, onları destekleyen öğretmenlerimiz ve aileleri bulunuyor. Ortaya konulacak her fikir ve geliştirilecek her proje Türkiye Yüzyılı hedeflerimize atılmış çok kıymetli bir adım olacaktır. Yarışmalarımıza katılan tüm takımlarımıza ve genç kardeşlerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.

KONYA’NIN ÜRETİM GÜCÜNÜN KANITI

Konya Valisi İbrahim Akın, TEKNOSEL’de emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ederek, “Konya’mızın dünya ölçeğinde aynı teknolojik kulvarlarda bizzat görüyor, Selçuklu payitahtından yükselen bu heyecanla tam bağımsız Türkiye idealimizi küresel çapta hep birlikte şahitlik ediyoruz.

İşte tam bu nedenle bu salanda yükselen ses esasen göklerde süzülen GÖKBEY’in dosta güven düşmana korku salan İHA ve SİHA’larımızın denizlerdeki gücümüz TCG Anadolumuzun istikbalimizin mühürü olan KAAN’ın ayak sesleridir. Bizim yolumuz en iyisini biz yaparız diyenlerin yoludur. TEKNOSEL milli teknoloji hamlesinde şehrimizin teknolojik vizyonunu temsil eden oldukça önemli bir festivaldir. Bu muazzam işbirliği tam bir takım oyunu örneğidir. Bu birlik şehrimizin üretim potansiyelini tüm Türkiye’ye göstermektedir.”şeklinde konuştu.

12-14 Mayıs tarihlerinde Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde ise Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan program kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik sahne gösterileri, müzikaller, söyleşiler, bilim etkinlikleri ve teknoloji atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak.