Hacıosmanoğlu'dan yabancı kuralı açıklaması

Türkiye Futbol Federasonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sene yabancı kuralının değişmeyeceğini açıkladı. AA'ya konuşan Hacıosmanoğlu, "Seneye açıkladığımız yabancı kuralında değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan yabancı hakem ile ilgili İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem bir kereye mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki..." dedi.