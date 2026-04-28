Teknolojinin Kalbi Selçuklu'da atıyor

Gazze temalı yapay zeka kısa film yarışmasının da yer aldığı festivalde, 16 kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL ödül dağıtılacak.

Festival için Selçuklu Belediyesi, Milli Eğitim, KOP ve İnnoPark arasında işbirliği protokolü imzalandı; 587 takım robot yarışmalarında mücadele edecek.

Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunan TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, 12-17 Mayıs tarihlerinde Selçuklu’da düzenleniyor.

Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark paydaşlığında düzenlenecek festival bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek.

Geleceğin mühendislerini, girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan yarışma kapsamında kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ve İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman katıldı.

Festivalin ilk aşaması olan robot yarışmaları 12-14 Mayıs tarihleri arasında Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gazze Temalı Yapay Zeka Kısa Film Vicdanlara Dokunacak

Yarışmalarda 587 takım ve bin 761 katılımcı, 7 farklı kategoride hünerlerini sergileyecek. Ayrıca hayata geçirilecek Gazze temalı yapay zeka kısa film yarışmasıyla gençler sadece teknoloji üretmeyecek aynı zamanda vicdanlarını da ortaya koyacak

Yarışmalar süresince düzenlenene gösteriler, müzikaller, söyleşiler, dijital oyunlar ve atölye etkinlikleri, unutulmaz bir festival atmosferine sahne olacak.

Tüm bu sürecin sonunda emeklerini ortaya koyan ve üreten genç zihinler, 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ödül töreni ile onurlandırılacak. Festival kapsamında düzenlenen tüm yarışmalarda 16 farklı kategoride toplam 3 milyon 165 bin TL ödülü dereceye giren katılımcılara takdim edilecek.

Selçuklu Başkanı Pekyatırmacı, teşekkürlerini şu sözlerle sundu:

"Bu anlamlı iş birliğinde emeği geçen KOP Bölge Kalkınma İdaremize, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, müdürümüzün şahsında tüm ekibine, İmdoparkımıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İmzalayacağımız protokolün başta gençlerimiz olmak üzere, şehrimize, ülkemize ve geleceğimize de hayırlı, güzel katkılar sunmasını temenni ediyorum”

Öğrencilerin Fikirleri Ürüne Dönüşüyor

İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Genel Müdürü Ali Kahraman yarışmada İnnoPark’ın önemini vurguladı.

TEKNOSEL Teknoloji Festivali’nin hayırlı olmasını dileyen Kahraman, “İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin en önemli rolü, burada ortaya çıkan fikirlerin filizlenip en azından bir ürün haline dönüşmesinde önemli rol üstlenmek. Geçen sene üniversite kategorisinde birinci olanımıza bir senelik girişimci ofisimizi vermiştik. Bu sene de birinci olan yarışmacılarımıza bir senelik girişimci ofisimizi vereceğiz.

Bunun yanında bu sene bu projenin en önemli özelliği öğrencilerimizin fikirlerinin ürün haline gelmesini sağlamak olduğu için biz de bu ürünleri hayata geçirecek şekilde İnnoPark olarak hazırlayacağız. İş geliştirmeden tutun, pazar ve fikri sınai mülki hakla ilgili eğitimler vereceğiz. Bu eğitimle beraber bu fikirler ürüne dönüştükten sonra pazara sevk edilmesi ticarileşmesiyle ile ilgili de network oluşturmasını sağlayacağız.

Ben de İnnoPark olarak bu yarışmada bir tuzumuz olduğu için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bu yarışmaya emeği geçen herkese de başta çok değerli başkanıma, değerli paydaşlara teşekkür ederim, sağ olun, var olun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TEKNOSEL 2026’nın işbirliği protokolü taraflarca imzalandı.