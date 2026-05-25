Süper Lig'de Çift Başlı Kartal dönemi
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda ‘Çift Başlı Kartal’ logolu 3 takım mücadele edecek. Çorum FK, play-off finalinde Esenler Erokspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Gelecek sezon Süper Lig'de 3 takımın logo benzerliği dikkat çekiyor. Konyaspor, Erzurumspor ve Çorum FK'nın logolarında Çift Başlı Kartal yer alıyor. Ayrı renklerde olan 3 takımın logo benzerliği sosyal medyada da gündem oldu.