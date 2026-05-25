Konyaspor'un eski futbolcusu konuştu

Çorum FK forması giyen ve Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Serdar Gürler, Konya'da oynanan final maçı sonrasında konuştu

Çorum FK forması giyen ve Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan Serdar Gürler, Konya’da oynanan final maçı sonrasında konuştu. Serdar Gürler, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında Konyaspor forması giymişti. Deneyimli futbolcu, ara transferde sözleşmesindeki serbest kalma bedelini devreye koyarak sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmış ve Başakşehir’e transfer olmuştu.

Esenler Erokspor maçının ardından konuşan Serdar Gürler, “Konya bilenler için doğru hikaye, benim için özel bir yer. Buradan hiç ayrılmak istememiştim ama bazı yöneticilerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Ahmet'imin de burada bende hatırası çok. Ben çok ciddi söylüyorum kazandık diye değil; Konya'ya geldiğim zaman çıkacağımızı biliyordum, hissediyordum. Çünkü bu hikaye böyle yazılırdı. Ahmet'imin huzurunda yazılırdı ve çok mutluyum” ifadelerine yer verdi. 

