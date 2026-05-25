Konyaspor'dan baş sağlığı mesajı
Konyaspor'un eski yöneticisi hayatını kaybetti
Konyaspor'un eski yöneticilerinden Abdullah Yamaner'in vefat haberi, spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Konyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Yamaner'in vefatının derin bir teessürle öğrenildiği ifade edildi. Baş sağlığı mesajında, “Konyaspor'umuzun eski yöneticilerinden Abdullah Yamaner'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; Yamaner ailesi başta olmak üzere yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.