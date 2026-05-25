Selçuklu'da salonu dolduran gece

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, sanatın farklı renklerini aynı çatı altında buluşturarak sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda sahne alan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Topluluğu ve Müzik Topluluğu “O Bir Üstattı Adı Necip Fazıl’dı” programıyla fikir adamı, şair, üstat Necip Fazıl Kısakürek’i ölüm yıl dönümünde unutmadı. Şiir ve dinletilerle üstadın anıldığı programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Gençlerimiz üstadın bıraktığı eserlerden ilham alarak geleceğe yön verecek”

Üstadın, “Bir gün akşam olur biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim” dizeleriyle sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Üstadın o güzel sözleri, dizeleri, Selçuklu Sanat Akademimizin bu muhteşem korosuyla, solistleriyle, orkestrasıyla birlikte vücut buldu. Üstat, edebiyatçı, şair, yazar, mütefekkir, gönül adamı, Türkiye'de edebiyat tarihine iz bırakmış, gençlere yön vermiş, insanımıza hem İslam'ı hem maneviyatı hem ülke sevgisini, millet sevgisini aşılamış büyük bir insan. Allah rahmet eylesin, rahmetle yad ediyorum, mekanı cennet olsun inşallah. Bize bu güzel eserleri bıraktı ve inşallah gençlerimiz de bu eserlerden ilham alarak geleceğe yön verecek. Ekibimize teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran Konyamızın çok kadirşinas sanat severlerine, edebiyat severlerine de özellikle teşekkür ediyorum. Hiçbir programımızda bizi yalnız bırakmıyorlar. Ama Necip Fazıl Kısakürek söz konusu olunca bugün bizim için daha önemliydi. O yüzden sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlıklı, sıhhatli bir şekilde nice Kurban Bayramlarına bizleri eriştirsin diye dua ediyorum. İnşallah bu bayram tüm insanlık için, tüm mazlum milletler için kurtuluşa vesile olsun, dünyada gözyaşı, savaş, zulüm olmasın. İnşallah bu bayram kurtuluşların bir vesilesi olsun diye dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Bağcı: “Ülkemize hizmet eden kadroların yetişmesinde üstadın çok büyük katkıları olmuştur”

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi korosuna ve seyirciye teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, “Bir döneme damgasını vurmuş çok büyük bir üstattı Necip Fazılve şu anda ülkemize hizmet eden kadroların yetişmesinde onlara fikir vermede büyük önemli eserleriyle destek olmuştur. Necip Fazıl'ı ve onun nezdinde tüm geçmiş şairlerimizi, büyük üstatlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu güzel programların da devamını başkanımızdan ve sanat akademimizden diliyorum” şeklinde konuştu.

Program günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi.