  • Haberler
  • Konya
  • Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı

Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı

Konya'da yağmur yağacak mı? Vatandaşın merakla beklediği sorular yanıt buldu. Meteoroloji, Konya için 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. İşte kenti bekleyen kritik tablo...

Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Mayıs ayının son haftasında Konya'yı gök gürültülü sağanak yağış dalgası esir alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kentte peş peşe etkisini gösterecek olan yağışlar görülecek. Termometreler en yüksek 23 dereceyi gösterecek.

Konya için 25 - 29 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahmin raporu açıklandı: Meteorolojiden hafta boyunca etkili olacak 4 günlük gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

25 Mayıs Pazartesi günü hava haftaya gök gürültülü sağanak yağışlı bir başlangıç yapacak. Konya'da, en düşük sıcaklık 12∘C beklenirken, en yüksek sıcaklık 19∘C'ye çıkacak. Nem oranı en düşük %49, en yüksek %91 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyden saatte 13 km hızında esecek.

26 Mayıs Salı parçalı bulut beklenen havada termometreler en düşük 12∘ en yüksek ise 21∘C'yi ölçecek. Nem oranının ise en düşük %38, en yüksek %90 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyden saatte 14 km hızında esecek.

Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı

27 Mayıs Çarşamba yağışlar etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağış beklenen günde sıcaklıklar 11-23∘C arasında seyredecek. Nem oranı en düşük %36, en yüksek %74 arasında değişirken, karayel esintisi de havaya serinlik katacak.

28 Mayıs Perşembe sıcaklıklar çarşamba gününe yakın seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Nem oranı %79'a çıkarken, karayel esintisi güne serinlik katacak.

29 Mayıs Cuma, haftanın sonuna yaklaşırken gök gürültü sağanak yağışlar sürecek. sıcaklık perşembe gününe yakın seyredecek. Nem oranı %94'ü bulurken, kuzeyden 12 km hızındaki rüzgar esecek.

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya'daki genç kızdan 23 gündür haber yok!
Konya'daki genç kızdan 23 gündür haber yok!
Başkan Altay'dan bayram tebriği
Başkan Altay'dan bayram tebriği
Konyaspor, 2 isme veda etti
Konyaspor, 2 isme veda etti
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Mayıs Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 25 Mayıs Pazartesi günü
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Mayıs Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Mayıs Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Mayıs Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 24 Mayıs Pazar günü