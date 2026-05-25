Konyalılar bayram planınızı gözden geçirin! Meteoroloji uyardı

Mayıs ayının son haftasında Konya'yı gök gürültülü sağanak yağış dalgası esir alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kentte peş peşe etkisini gösterecek olan yağışlar görülecek. Termometreler en yüksek 23 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

25 Mayıs Pazartesi günü hava haftaya gök gürültülü sağanak yağışlı bir başlangıç yapacak. Konya'da, en düşük sıcaklık 12∘C beklenirken, en yüksek sıcaklık 19∘C'ye çıkacak. Nem oranı en düşük %49, en yüksek %91 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyden saatte 13 km hızında esecek.

26 Mayıs Salı parçalı bulut beklenen havada termometreler en düşük 12∘ en yüksek ise 21∘C'yi ölçecek. Nem oranının ise en düşük %38, en yüksek %90 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyden saatte 14 km hızında esecek.

27 Mayıs Çarşamba yağışlar etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağış beklenen günde sıcaklıklar 11-23∘C arasında seyredecek. Nem oranı en düşük %36, en yüksek %74 arasında değişirken, karayel esintisi de havaya serinlik katacak.

28 Mayıs Perşembe sıcaklıklar çarşamba gününe yakın seyredecek. Gök gürültülü sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Nem oranı %79'a çıkarken, karayel esintisi güne serinlik katacak.

29 Mayıs Cuma, haftanın sonuna yaklaşırken gök gürültü sağanak yağışlar sürecek. sıcaklık perşembe gününe yakın seyredecek. Nem oranı %94'ü bulurken, kuzeyden 12 km hızındaki rüzgar esecek.