  • Konyaspor'un golcüsünden mesaj: Daha yeni başlıyoruz

Yeşil-beyazlılarda son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve kupa finalinde de kısa süre sahada olan Blaz Kramer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’un golcüsü Blaz Kramer, sosyal medya hesabından taraftara mesaj göndererek, “Biz daha yeni başlıyoruz” dedi. Sakatlığı nedeniyle ligin son maçlarında forma giyemeyen ve Türkiye Kupası finalinde de kısa süre sahada kalan yeşil-beyazlı futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi.

“Son maç en acı verici şekilde sona erdi, finali kaybettik. Ama bu anlar, hayatınızın tamamını sizin için çalıştığınız anlardır. Futbol, unutulmaz yüksekler ve acı verici düşüşler sunar, ancak bir şey kesin; asla vazgeçmeyeceğiz. Gelecek sezon, hedeflerimiz daha da yüksek olacak. Tüm sezon boyunca gösterdiğiniz destek ve sevgi için taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Her durumda, siz her zaman beni evimde hissetirdiniz ve ilk günden sonuna kadar benim ve takımımın arkasında durdunuz. Bu, kelimelerle ifade edilebilecekten çok daha fazlası anlamına gelir. Kaybetmek savaşmayı bırakanlar içindir. Biz daha yeni başlıyoruz”. 

Hüseyin Turgut

