VİAD Genel Başkanı Atilla Sinacı'dan Kurban Bayramı mesajı

Vizyon İş Adamları Derneği (VİAD) Genel Başkanı Atilla Sinacı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaptı.

Sinacı, mesajında bayramların toplumsal birlik ve kardeşlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, iş dünyasının üretim, istihdam ve ülke kalkınması noktasındaki sorumluluğunu sürdüreceğine inandığını belirtti. Bayramın Türkiye’ye huzur, millete birlik, iş dünyasına bereket ve tüm insanlığa barış getirmesi temennisinde bulunan Sinacı, ortak akıl ve dayanışma ile daha güçlü bir geleceğin inşa edileceğini vurguladı.

Sinacı açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim, kıymetli iş insanları ve aziz milletimiz, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularımızın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz; bayramlar sadece sevinçlerin paylaşıldığı günler değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, dargınlıkların sona erdiği, umutların tazelendiği ve geleceğe dair inancımızın güçlendiği müstesna zamanlardır. İçinden geçtiğimiz süreçte gerek iş dünyamızın gerek toplumumuzun karşı karşıya kaldığı zorlukların; akıl, emek, dayanışma, adalet ve ortak irade ile aşılacağına yürekten inanıyorum. Bizler biliyoruz ki paylaşılmayan zenginlik gerçek anlamda zenginlik değildir. Bereket ancak paylaşıldıkça çoğalır, emek değer gördükçe anlam kazanır, refah ise toplumun tüm kesimlerine yayıldığında kalıcı olur. Bu anlayışla, iş dünyamızın üretmeye, istihdama katkı sunmaya, ülkemizin kalkınması için sorumluluk almaya devam edeceğine inanıyorum. Bu mübarek bayramın; ülkemize huzur, milletimize birlik, iş dünyamıza bereket, gönül coğrafyamıza zenginlik ve tüm insanlığa barış getirmesini diliyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan acıların, savaşların, adaletsizliklerin ve mağduriyetlerin son bulmasını; adaletin, merhametin, kardeşliğin ve insan onuruna yakışır bir yaşamın yeryüzünde hâkim olmasını temenni ediyorum. Sorunlarımızın çözüleceğine, yarınlarımızın bugünden daha güzel olacağına ve ortak akıl ile dayanışma içinde daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımı özellikle ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta üyelerimiz olmak üzere tüm iş insanlarımızın, çalışanlarımızın, ailelerimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur, bereket, adalet ve barışa vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.