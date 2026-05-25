Süper Lig'de çeyrek final zamanı
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, heyecan play-off çeyrek final maçlarıyla sürecek. Son şampiyon Fenerbahçe, Erokspor ile karşılaşacak. Ligi averajla ikinci bitiren ve geçtiğimiz sezonun da finalisti Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji, saha avantajını aldığı Trabzonspor karşısında yarı final ararken, A.Efes ise Türk Telekom ile oynayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar adını yarı finale yazdıracak. Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında program şöyle:
Yarın
18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor
20.30 Beşiktaş-Galatasaray
27 Mayıs Çarşamba
18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom
20.30 Fenerbahçe-Erokspor
28 Mayıs Perşembe
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji
20.30 Galatasaray-Beşiktaş
29 Mayıs Cuma
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes
20.30 Erokspor-Fenerbahçe