Süper Lig'de çeyrek final zamanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona ererken, heyecan play-off çeyrek final maçlarıyla sürecek. Son şampiyon Fenerbahçe, Erokspor ile karşılaşacak. Ligi averajla ikinci bitiren ve geçtiğimiz sezonun da finalisti Beşiktaş, Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji, saha avantajını aldığı Trabzonspor karşısında yarı final ararken, A.Efes ise Türk Telekom ile oynayacak. İki galibiyete ulaşan takımlar adını yarı finale yazdıracak. Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçlarında program şöyle:

Yarın

18.00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor
20.30 Beşiktaş-Galatasaray

27 Mayıs Çarşamba

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom
20.30 Fenerbahçe-Erokspor

28 Mayıs Perşembe

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji
20.30 Galatasaray-Beşiktaş

29 Mayıs Cuma

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes
20.30 Erokspor-Fenerbahçe
 

