Gelecek Partisi Konya'da acı kayıp

Selçuk Üniversitesi Eski Öğretim Görevlisi, Mali Müşavir ve Gelecek Partisi Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Arkoç, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

Konya’nın sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olan Mehmet Emin Arkoç’un cenaze merasimine katılım yoğun oldu. Düzenlenen törene; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, il yönetimi tam kadro olarak katılırken; merhumun ailesi, yakınları, eski mesai arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Cenaze merasiminin ardından üzüntülerini dile getiren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Mehmet Emin Arkoç’un hem akademik hem de siyasi hayatında Konya’ya çok değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Değerli yol arkadaşımız, İl Başkan Yardımcımız, akademi dünyasının ve mali müşavirlik camiasının saygın ismi Mehmet Emin Arkoç hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Kendisi her zaman nezaketi, birikimi ve dürüstlüğüyle bizlere rehber olmuş çok kıymetli bir şahsiyetti. Camiamızın, Konya'mızın ve kederli ailesinin başı sağ olsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından merhum Mehmet Emin Arkoç'un cenazesi, dualar eşliğinde Üçler Mezarlığına defnedildi. Arkoç ailesi, merasimin ardından mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti.

