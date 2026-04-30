Süper Lig'de 32. hafta heyecanı! Konyaspor, Rize virajında

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta perdesi 2 maçla açılıyor. Son 3 müsabakaya girilen ligde haftanın açılış maçında yarın saat 17.00'de Rizespor ile Tümosan Konyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Günün ikinci karşılaşmasında saat 20.00'de Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren lider Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda rakiplerinin skorlarına bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma yarışında ise 21 puanla son sıradaki Fatih Karagümrük, doğrudan rakiplerinden Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İstanbul temsilcisi, 3 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçtan puansız ayrılması halinde Süper Lig'e veda edecek. Düşme hattının bir diğer kritik maçında da Kayserispor, Eyüpspor’u ağırlayacak. Süper Lig’de cumartesi ve pazar maçları aynı saatte başlayacak. Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle…

1 Mayıs Cuma:

17.00 Rizespor-Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-Başakşehir

20.00 Trabzonspor-Göztepe

20.00 Samsunspor-Galatasaray

3 Mayıs Pazar:

20.00 Kayserispor-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Alanyaspor

20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

