Palut'tan Rizespor açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Rizespor maçının dostane bir şekilde geçeceğine inandığını söyledi. Palut, Trabzonspor maçı sonrasında kendisine yöneltilen ‘Eski takımınıza karşı oynayacaksanız, neler hissediyorsunuz’ sorusuna şu cevabı verdi, “Takımlar mücadele ediyor. Güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. Her maçta sahaya çıktığımız zaman ne koşulda olursa olsun en iyisini yapmak istiyoruz. Oyuncularımın da duygusu bu. Dostane bir maç olacağını düşünüyorum. Recep Hoca ile zaten arkadaşız. İyi bir müsabaka olmasını temenni ediyorum”.