  • Köpek saldırısında ölen 5 yaşındaki Hamza gözyaşları içinde uğurlandı

Van'ın Saray ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hamza, gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA
Demirören Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Van'ın Saray ilçesinde dün sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek toprağa verildi.
  • Aynı saldırıda yaralanan kuzeni 10 yaşındaki Ayaz Özsoy ise tedavi için hastaneye sevk edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  • Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan Hamza Özsoy'un cenazesi, ailesine teslim edilerek gözyaşları içinde defnedildi.

Olay, dün Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 
Evlerinin yakınında oynayan Hamza Özsoy(5) ile kuzeni Ayaz Özsoy(10), mahalledeki başıboş köpeklerin saldırısına uğradılar.

Van Saray köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, Kazımpaşa Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çocukların yardım çığlıklarını duyanlar müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Saldırıda yaralanan 2 kuzen, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hamza Özsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazımpaşa Mahallesi'nde evlerinin yakınında oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavisi Devam Ediyor

İlk müdahalesi yapılan Ayaz Özsoy ise ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 
Ayaz'ın durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi biten Hamza Özsoy'un cenazesi, ailesine teslim edildi. 
Kazımpaşa Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılınan Hamza Özsoy, gözyaşları arasında ilçe merkezindeki mezarlıkta defnedildi.

