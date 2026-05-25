  • Haberler
  • Spor
  • Süper'de Konya ile birlikte 12 şehirden takım olacak

Süper'de Konya ile birlikte 12 şehirden takım olacak

Çorum FK'nın Konya'da şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmasının ardından yeni sezonda Süper Lig'de kaç şehir takımı olacağı da netleşmiş oldu.

Süper'de Konya ile birlikte 12 şehirden takım olacak
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda 13 şehirden takım mücadele edecek. En fazla takım 6 kulüp ile yine İstanbul'dan olacak.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'den sonra Çorum Futbol Kulübü de play-off'larda şampiyon olarak Süper Lig bileti aldı. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ise Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor ise küme düştü ve gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek.

İşte Süper Lig'in futbolcu raporu! Konyaspor ilk sırada
Bu Habere de Bak
İşte Süper Lig’in futbolcu raporu! Konyaspor ilk sırada

2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 13 şehirden takım yer alacak. Son yıllarda en fazla takımla temsil edilen ve 3 büyüklerin de yer aldığı İstanbul, yine liste başında bulunuyor. İstanbul'un yanı sıra Konya, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Diyarbakır ve Çorum da birer takımla temsil edilecek.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüpspor

Konyaspor

Göztepe
Samsunspor
Çaykur Rizespor
Trabzonspor
Kocaelispor
Alanyaspor
Gaziantep FK
Gençlerbirliği
Erzurumspor FK
Amed Sportif Faaliyetler
Çorum FK
 

İHA

Bakmadan Geçme

Konyasporlu Bardhi: Kırgınım, ancak güçlü döneceğim
Konyasporlu Bardhi: Kırgınım, ancak güçlü döneceğim
Konyaspor'da uzun tatil başladı
Konyaspor’da uzun tatil başladı
Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı’dan Kurban Bayramı mesajı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği