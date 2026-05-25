Konya'da coşku: Çorum FK Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Çorum FK, Konya'da karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig Play-off final karşılaşmasında Çorum FK, Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. 

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi. Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı. 

Konya’da oynanan final maçında ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile karşılaşan Çorum FK, maçtan Serdar Gürler ve Mame Thiam’ın golleriyle maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak Süper Lig’e yükseldi. Çorum, Çorum FK tarafından ilk kez Süper Lig’de temsil edilecek.

UĞUR UÇAR BAŞARISI

17 Şubat’ta Çorum FK’nın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar, takıma büyük ivme kazandırdı. İlk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, sezonu play-off potasında bitirmeyi başardı.
 

