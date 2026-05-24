TFF'den Konyaspor'u da ilgilendiren açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkcell Süper Kupa 2026 Dörtlü Final maçlarıyla ilgili açıklama yaptı. TFF’den yapılan açıklamada, “64. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından, geçtiğimiz sezondan itibaren yeni formatıyla oynanmaya başlanan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Turkcell Süper Kupa 2026'nın yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor; Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Süper Lig ikincisi Fenerbahçe karşılaşacak. Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya gelecek. Müsabakaların oynanacağı tarihler ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek” denildi.

Türkiye Kupası'nı kaybeden Tümosan Konyaspor, önümüzdeki süreçte bir final maçına çıkabilir. Yeşil-beyazlılar, kupa finalisti olarak Turkcell Süper Kupa 2026'ya katılacak. Yarı finalde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Fenerbahçe tarafsız sahada karşılaşacak. Konyaspor ve Trabzonspor, maçlarını kazandığı takdirde bir kez daha finalde ter dökecekler.