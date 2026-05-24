Osmaniye merkezli 4 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon

Osmaniye merkezli 4 ilde 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı
Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Ö.A. ve B.G.Y'nin yaptığı örgütlerin üyelerine yönelik "silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "tefecilik", "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya temin etme" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 107 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında ruhsatsız 30 tabanca ve 6 pompalı tüfek, 2 el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 55'i serbest bırakıldı.

Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

