Sultanlar'ın Ankara kadrosu netleşti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta Ankara etabı kadrosu belli oldu

Sultanlar'ın Ankara kadrosu netleşti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta Ankara etabı kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2. etap maçları Ankara'da oynanacak. Kadroda pasör çaprazı pozisyonunda Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu ve Melissa Vargas bulunurken pasörlerde Cansu Özbay, Dilay Özdemir ve Elif Şahin görev yapacak.

Smaçör rotasyonunda Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer alırken orta oyuncu olarak Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal ve Zehra Güneş kadroya dahil edildi. Libero pozisyonunda ise Eylül Akarçeşme Yatgın ile Gizem Örge forma giyecek. 

Haber Merkezi

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