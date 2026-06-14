Selçuklu'da mantar işletmeleri denetlendi

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından tarım alanlarında saha kontrolleri devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu’da ekili alanlarda arazi denetimi düzenlendi. Denetim hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçemiz Bilecik Mahallesi’nde arazi ve ürün tespit çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Ayrıca, istiridye mantarı üretimine yönelik yeni kurulan mantar çadırında kontrol ve tespit işlemleri gerçekleştirilerek üretim süreci yerinde incelendi. Üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek, verimliliği artırmak ve üreticilerimizin yanında olmak için sahadaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”