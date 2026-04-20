Sezonu kapatmıştı! Konyasporlu isimden açıklama

Tümosan Konyaspor’da, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Tunahan Taşçı’nın üzüntüsü yaşanıyor. Antalyaspor maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Tunahan Taşçı’nın tendon yaralanması yaşadığı açıklanmıştı. Konyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tunahan Taşçı, sosyal medyadan sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeşil-beyazı futbolcu, “Maalesef sezon benim için burada sona erdi. Takımıma sahada daha fazla katkı sağlamak isterdim ancak şu an durum bu şekilde. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Takımıma sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayım” ifadelerini kulandı. Bu sezon Konyaspor ile 13 Süper Lig maçına çıkan Tunahan Taşçı, tüm maçlarda oyuna sonradan dahil olurken, Göztepe deplasmanında ağları havalandırmıştı. Kupada ise 5 maç oaynayan Tunahan, 3 kez gol sevinci yaşadı.