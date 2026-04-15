Seydişehir yeni okuluna kavuşacak

Seydişehir’de riskli yapı raporu sonrası yıkım kararı alınan Şehit Özgür Öncel Ortaokulu’nun yeniden yapım sürecinde ilk somut adım atıldı. Yeni okul binası için zemin etüdü kapsamında sondaj çalışmalarına başlandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın, Saadetler Mahallesi’nde bulunan okul binasının yapılan performans analizi sonucunda deprem güvenliği açısından yetersiz bulunduğunu ve bu nedenle kontrollü şekilde yıkıldığını belirtti.

Arın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha güvenli ve modern ortamlarda sürdürülebilmesi amacıyla yıkılan okulun yerine 16 derslikli yeni bir okul binasının yatırım programına alındığını ifade ederek, “Yeni okul binamız; günümüz ihtiyaçlarına uygun, çağdaş eğitim standartlarını karşılayan ve öğrencilerimizin daha nitelikli bir ortamda eğitim almasına imkân sağlayacak şekilde inşa edilecektir.” dedi.

İnşaat sürecinin ilk aşamalarından biri olan zemin etüdü çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığını kaydeden Arın, yapılacak incelemelerle arazinin tüm özelliklerinin detaylı şekilde analiz edileceğini vurguladı. Elde edilecek veriler doğrultusunda okul binasının sağlam ve güvenli bir şekilde inşa edileceğini dile getiren Arın, çocukların güvenli ve donanımlı ortamlarda eğitim almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Arın açıklamasının sonunda, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Fatih Özgökçen, Konya milletvekilleri, Uğur İbrahim Altay ve Hasan Ustaoğlu’na Seydişehir halkı adına teşekkür etti.