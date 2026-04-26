Seydişehir Belediyespor kupasına kavuştu

Konya 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nu lider tamamlayarak Süper Grup'a yükselen Seydişehir Belediyespor, şampiyonluk kupasını aldı

Konya Amatör1. Küme Futbol Lig Play-Off Grubu’nu lider tamamlayarak Süper Grup’a yükselen Seydişehir Belediyespor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Şehit Muharrem Samur Sahası’nda düzenlenen kupa töreninde sporcular, teknik heyet ve yöneticiler büyük bir gurur yaşadı. Sezon boyunca ortaya koyulan emeğin karşılığı olan şampiyonluk kupası, coşkulu alkışlar eşliğinde takımın ellerinde yükseldi.Şampiyon takıma kupasını, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Taşyüz ve Yakup Sezgin takdim etti. Federasyon yetkilileri, kupa töreni sırasında şampiyonluktan dolayı tüm kulübü tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

